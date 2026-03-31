Салат от усталости и проблем с памятью: ученые создали зелень-суперфуд, которая за раз дает суточную норму B12

Британские ученые создали салатный продукт, который в одной порции может обеспечить взрослому суточную норму витамина B12, пишет издание The Mirror.

Речь идет о гороховых побегах: в исследовании показали, что 15 граммов такой зелени могут содержать рекомендуемую дневную дозу витамина.

Проект разработали специалисты John Innes Centre, Quadram Institute, Бристольского университета и компании LettUs Grow. Они использовали аэропонную технологию: корни гороховых побегов получали питательный раствор с витамином B12, после чего растение накапливало его в листьях.

Авторы также сообщили, что витамин сохранялся при холодном хранении и оставался доступным для усвоения при моделировании пищеварения.

Тема особенно важна для людей, которые мало едят продукты животного происхождения. Национальная система здравоохранения Великобритании указывает, что дефицит B12 может вызывать сильную усталость, мышечную слабость и проблемы с памятью.