В первом в Подмосковье Центре острых отравлений прошли лечение 10 человек. Учреждение было открыто в начале июля на базе Пушкинской клинической больницы им. профессора Розанова В. Н. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В центре оказывают помощь пациентам с тяжелыми отравлениями, которые приводят к нарушению жизненно важных функций организма. Врачи работают с бытовыми и химическими отравлениями, с отравлениями медикаментами и грибами, с укусами змей.

«В центре созданы условия для экстренного приема и быстрой диагностики при тяжелых отравлениях: врачи имеют возможность идентифицировать токсикант, оценить его концентрацию и определить наиболее подходящую схему лечения», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

В учреждении доступны 6 реанимационных коек и 5 коек палаты острых отравлений, противошоковая палата, химико-токсикологическая лаборатория, а также все необходимое оборудование.

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