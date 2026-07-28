Путин рассказал об особой ответственности, которая лежит на «Единой России»

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы VIII созыва заявил, что на «Единой России» лежит особая ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Единая Россия — партия парламентского большинства, на который лежит особая ответственность за организацию законодательного процесса, его конструктивный и консолидирующий характер. В этой связи особо отмечу сплоченность представителей разных политических сил», — подчеркнул он.

По его словам, депутаты полностью оправдали высокий статус народных представителей и проявили безусловную преданность Родине. Он призвал использовать предвыборный период максимально рачительно и продуктивно, а также собирать предложения и наказы людей, чтобы потом реализовывать их в работе.

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Пахомов отметил, что в новую народную программу партии от жителей региона поступило уже свыше 370 тыс. предложений. По его словам, важно сохранить преемственность, сложившееся взаимодействие между всеми ветвями власти и ориентацию на интересы людей.

Депутат Госдумы Геннадий Панин добавил, что финансирование народной программы всегда было в приоритете, несмотря на внешнее давление и беспрецедентное количество санкций.

Напомним, что в Подмосковье в сентябре пройдут две крупные избирательные кампании – в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов. Подмосковную часть списка возглавил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В региональную группу также вошли Герой России, медсестра из Ступина Людмила Болилая, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, олимпийские чемпионы Александр Легков, Ирина Роднина и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.