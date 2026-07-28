«Посмотрите на еду нутрициолога и нормальных людей»: Дибров поужинал с новой избранницей и сыном

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров, который год назад расстался со своей супругой Полиной, продолжает налаживать личную жизнь. На этот раз шоумена заметили в ресторане с новой избранницей — 43-летней нутрициологом Екатериной Гусевой, передает The Voice. Компанию паре составил старший сын Диброва от брака с Полиной.

Ресторан, который выбрала пара, славится необычной подачей блюд. Екатерина показала подписчикам лист салата в своей тарелке и большую чашку с супом Диброва, иронично подписав: «Посмотрите на еду нутрициолога и на еду нормальных людей из Ростова». Сам Дибров заказал уху и посетовал на оригинальную сервировку с сухим льдом.

Фото: [ скриншот видео ]

«Я не знаю, что здесь есть», — отметил он.

Дмитрий также поразмышлял, стоило ли добавить в блюдо «чуть-чуть больше чего-нибудь для куража».

Сын Диброва сидел за столом с немного грустным видом. Отец объяснил это тем, что юноша вынужден есть суши, а ему не принесли такого же необычного блюда, как отцу. Завершился ужин тирамису.

«Я с ужасом думаю, как будет выглядеть счет», — с улыбкой заметил телеведущий.

Поклонники отметили, что в отношениях с Екатериной Дибров выглядит отдохнувшим и посвежевшим. Недавно пара вместе посетила презентацию сборника новелл «Виноград. Сезон любви», где шоумен с юмором вспомнил о своем падении в ночном клубе и госпитализации.

Ранее Полина Диброва объяснила, почему решила судиться с Еленой Товстик.