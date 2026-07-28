В Подмосковье обезвредили еще два боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили еще два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Снаряды были найдены в Рузе и Волоколамске.

О боеприпасах сообщили местные жители. В Рузе снаряд был найден в лесу недалеко от поселка Бороденки. Им оказался 105‑миллиметровый артиллерийский снаряд.

В Волоколамске владелец участка в коттеджном поселке Ассоль при проведении благоустройства нашел 82‑миллиметровую минометную мину.

Боеприпасы были помещены в специальные взрывобезопасные контейнеры, вывезены на полигоны и обезврежены.

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