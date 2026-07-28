В Подмосковье за 5 лет свидетельства на социальную ипотеку получили около 1 тыс. медработников
Около 1 тыс. медиков оформили соципотеку в Подмосковье за 5 лет
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за 5 лет свидетельства на социальную ипотеку получили около 1 тыс. медработников. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«Планируется, что в этом году по программе сертификаты получат еще порядка 80 медицинских специалистов», — отметил Брынцалов.
Программа реализуется с 2016 года. В ее рамках участники получают от региона половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса по ипотеке. В течение последующих 10 лет государство ежемесячно компенсирует сумму основного долга, а участник выплачивает только проценты по кредиту.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с врачами ремонт хирургического корпуса Подольской ОКБ.