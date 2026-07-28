«Связи между регионами слабые»: профессор Шатилов объяснил, почему запад Украины может покинуть страну

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими Военно-морского флота заявил, что Украина со временем лишится своих западных регионов. Это заявление прокомментировал профессор кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов, сообщает ВФокусе Mail.

По словам политолога, подобный сценарий становится очевидным при двух условиях. Первое — тотальное военное поражение Украины, после которого, как выразился эксперт, в бывшей республике «наступит коллапс», и страна начнет распадаться. Второй сценарий, вероятно, связан с внутренними политическими процессами и внешним давлением, которые также могут привести к пересмотру границ.

Шатилов подчеркнул, что утрата территорий — это не гипотетическая угроза, а логичное последствие развития событий при сохранении текущих тенденций. Вопрос лишь во времени и конкретных обстоятельствах, которые приведут к реализации того или иного варианта развития ситуации.

Экспертные оценки, по его мнению, указывают на то, что дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве могут ускориться в случае продолжения конфликта и усиления экономического кризиса в регионе. Полный спектр последствий пока остается предметом дискуссий, однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что статус-кво долго сохраняться не сможет.

«Поэтому военное поражение Украины может привести ее к такому коллапсу и распаду. В свое время даже была такая шутка — "кто последний выйдет из состава Украины, того и долги". А их у нее очень много», — сказал Шатилов.

Ранее сообщалось, что США заявили о необходимости завершить конфликт на Украине.