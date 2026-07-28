Врачи Подмосковья спасли мужчину, восстановив ему челюсть с помощью его же малоберцовой кости

Специалисты МОНИКИ восстановили мужчине челюсть, используя фрагмент его же малоберцовой кости. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель с опухолью нижней челюсти и щеки. Новообразование оказалось доброкачественным, однако оно росло, воспалялось и разрушало челюсть.

Перед операцией врачи создали индивидуальные резекционные шаблоны, титановую конструкцию для фиксации и суставную ямку височно-нижнечелюстного сустава.

В ходе операции специалисты удалили правую часть нижней челюсти и пораженные ткани — околоушную слюнную железу и несколько жевательных мышц.

Для восстановления утраченной кости и мягких тканей они использовали фрагмент малоберцовой кости пациента. Его пересадили на новое место и подключили к сосудам, а также установили искусственную суставную ямку.

Операция длилась 10 часов и прошла успешно. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Он готовится к выписке.

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