Секретные файлы Трампа: как правительство США скрывает фото и видео «инопланетных летательных аппаратов»

В архивах правительства США могут храниться сенсационные материалы об НЛО, включая фото и видео летательных аппаратов внеземного происхождения, пишет Daily Star.

Такое заявление сделал бывший заместитель помощника министра обороны США Кристофер Меллон. По его словам, он лично видел материалы, на которых запечатлены объекты, «не похожие ни на что из того, что создавал человек».

Речь идет о данных со спутников, а также видео с военных самолетов, включая записи с инфракрасных камер и радаров.

Меллон утверждает, что часть подобных материалов до сих пор скрыта от общественности, несмотря на то что некоторые записи уже признавались несекретными.

«Я знаю, что такие видео существуют, потому что видел их. И не вижу причин, почему их не показывают обществу», — заявил он.

Ранее он участвовал в публикации знаменитых кадров с так называемым «Tic Tac UFO» в 2017 году, на которых объекты демонстрировали необъяснимую скорость и маневренность.

При этом сам Меллон признает, что даже эти материалы не дают прямого доказательства существования инопланетян, но могут быть «крайне важными» для понимания природы подобных явлений.

Он также выразил сомнение, что власти быстро рассекретят все данные, сославшись на бюрократические ограничения.