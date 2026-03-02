Семимесячная война и смерть звезды от молнии: жуткие пророчества Нострадамуса на 2026 год

Французский пророк XVI века Нострадамус вновь оказался в центре внимания. Толкователи его книги «Пророчества» (1555), состоящей из 942 катренов (четверостиший), считают, что в 2026 году могут сбыться сразу четыре тревожных предсказания, пишет издание The Mirror.

«Семь месяцев великой войны»

В одном из катренов говорится: «Семь месяцев великой войны, люди мертвы от зла…». Некоторые связывают это с возможной эскалацией уже идущих конфликтов. Ранее Нострадамусу приписывали «предсказание» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, что усиливает интерес к военной трактовке строк.

«Великий рой пчел»

Фраза «великий рой пчел поднимется ночной засадой» считается одной из самых загадочных. Одни предполагают, что речь может идти о военной атаке с использованием дронов (по аналогии с роем), другие — о биологической угрозе. Прямое нашествие пчел выглядит маловероятным, но символика остается открытой.

«Великий человек будет поражен молнией»

В 26-м катрене первой центурии сказано: «великий человек будет поражен днем молнией». Толкователи предполагают гибель известного политика, монарха или знаменитости. Буквальная трактовка говорит о реальном ударе молнии, но возможен и переносный смысл — внезапный крах карьеры или репутации.

«Тичино зальется кровью»

Еще одно пророчество упоминает, что «Тичино переполнится кровью». Речь может идти о швейцарском кантоне Тичино. Интерпретации варьируются от массовых беспорядков до стихийного бедствия или эпидемии.

Скептики напоминают, что Нострадамус писал на старофранцузском языке, используя туманные формулировки, а многочисленные переводы и ошибки переписи усложняют точное понимание его слов.