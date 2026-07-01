Сенсация на Святой Земле: раскопаны стены храма, где по Библии мог храниться Ковчег Завета

Археологи обнаружили на территории древнееврейского города Силома новые стены крупного сооружения, которое они связывают с библейской Скинией — святилищем, где, согласно Писанию, когда-то хранился Ковчег Завета. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на организацию археологических исследований Associates for Biblical Research.

Руководитель раскопок Скотт Стриплинг сообщил, что находка южной стены позволила точнее определить размеры здания. Оно ориентировано с востока на запад, а его пропорции, по мнению исследователей, напоминают описание Скинии в Библии.

Рядом были найдены предметы, которые могли использоваться в религиозных обрядах: части алтарей, керамические гранаты и раковины моллюсков, применявшиеся для изготовления синего красителя.

Ранее в Силоме обнаружили более 100 тысяч костей овец, коз и крупного рогатого скота. Многие принадлежали правой стороне животных, что исследователи сопоставляют с правилами жертвоприношений из Книги Левит.

Кроме того, археологи раскрыли участки оборонительных стен и ворота с несколькими помещениями. В другой части поселения нашли ханаанские сосуды с обугленными остатками пшеницы, чечевицы и оливок.

При этом сам Ковчег Завета не найден. Ученые также не доказали, что сооружение действительно было Скинией: пока речь идет лишь о гипотезе, основанной на планировке здания и сопутствующих находках.