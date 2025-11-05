SHAMAN и Мизулина расписались в Донецке: история любви самой медийной пары России

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявили о регистрации отношений в ЗАГСе Донецка. Среди гостей был глава ДНР Денис Пушилин. Как зарождался и развивался союз самой известной пары России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История любви

Разговоры о возможном романе между Ярославом Дроновым и Екатериной Мизулиной начали появляться еще в 2023 году. В этот период их стали регулярно видеть вместе на различных публичных событиях и культурных мероприятиях. В феврале 2025 года общественность была взволнована их совместным посещением московской школы №1409. Ярослав выступал перед учениками, а Екатерина награждала победителей конкурса, организованного ими совместно. В один из моментов дети начали выкрикивать «Горько!», после чего певец открыто поцеловал Мизулину прямо на сцене. Этот эпизод стал первым явным проявлением их близости, хотя официального подтверждения тогда не последовало.

14 февраля Ярослав представил видеоклип на песню «Я останусь с тобой», где главную роль исполнила Мизулина. Финальная сцена клипа, в которой они целуются, стала еще одним поводом поверить в их связь. Кульминацией стало 9 марта, когда на концерте в Москве певец сделал официальное заявление об отношениях с Мизулиной. Он пригласил ее на сцену, взял за руку и произнес: «При всех заявляю официально — у нас роман, мы встречаемся, мы вместе».

Фото: [ t.me/shaman_channel ]

Жизнь «до Мизулиной»

Ярослав Дронов дважды вступал в брачные отношения. Его первым выбором стала Марина Рощупкина, педагог по вокалу, с которой он прожил в официальном браке четыре года, с 2012 по 2016 год. У них есть общая дочь Варвара, родившаяся в 2014 году. Их роман длился в общей сложности девять лет. Марина была его первой любовью, они встретились, когда ему было 16, а ей — 22. По словам певца, увидев Марину в музыкальной школе, куда он принес костюм, он мгновенно влюбился в преподавательницу народного пения, почувствовав в ней родственную душу.

Разрыв их отношений стал неожиданностью для многих, учитывая долгую историю. Однако их различные взгляды на будущее оказались непреодолимым препятствием. Рощупкина предпочла остаться и строить карьеру в своем родном городе, где она пользовалась авторитетом. Певец пытался сохранить их союз, но безуспешно.

После развода с Рощупкиной Ярослав вскоре вступил в брак с Еленой Мартыновой, которая старше его на 14 лет. Мартынова занимает руководящую должность в телекоммуникационной компании. Этот брак стал для нее вторым. Однако и эти отношения закончились, продлившись около семи лет, с 2017 по 2024 год. Причиной разрыва пара указала напряженные рабочие графики, не позволяющие им уделять достаточно времени семейной жизни.

Екатерина Мизулина, напротив, предпочитала не раскрывать подробности своей личной жизни до знакомства с Дроновым. До сих пор неизвестно, была ли она замужем и есть ли у нее дети. Глава ЛБИ никогда не любила афишировать детали своей биографии.

