Пожизненно на лекарствах: как обширный инсульт повлияет на жизнь солистки группы «Город 312»

Певица Светлана Назаренко, известная как Ая, вернулась на сцену в качестве солистки группы «Город 312» после более чем двухлетнего перерыва, вызванного обширным инсультом. Как проблемы со здоровьем могут сказаться на дальнейшей карьере Светланы и каких рекомендация ей придется придерживаться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Певица выступила на церемонии «Золотой граммофон» 30 октября, исполнив песню «Останусь». Выступление было адаптировано с учетом состояния здоровья певицы: она пела, сидя в кресле, а вся постановка была продумана таким образом, чтобы минимизировать видимость ее физических ограничений. Это стало первым появлением Аи на сцене после тяжелой болезни и ознаменовало ее возвращение к активной творческой деятельности.

По словам эксперта, у артистки имеются признаки левостороннего паралича, то есть отсутствие движения в левой половине тела после перенесенного инсульта.

«Однако основные функции головного мозга, речь сохранены, и она абсолютно адекватно рассуждает, даже спела на концерте. К сожалению, ей предстоит длительный восстановительный период, если он возможен в зависимости от того, насколько обширное было нарушение мозгового кровообращения и какой характер он носил», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, певице теперь придется постоянно принимать лекарственные препараты, добавил Осипов.

«Ей необходимо пожизненно принимать определенные лекарства, которые назначаются врачами при таких состояниях, а также следить за своим артериальным давлением, соблюдать режим сна и отдыха», — заключил врач.

Ранее врачи назвали простые действия, которые помогут предотвратить инсульт.