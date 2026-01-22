Скандалист, сплетник, мужчина в женском платье: как блогер Игорь Синяк добился популярности

В последнее время имя Игоря Синяка снова стало часто мелькать в соцсетях. Связано это с неприятными событиями в жизни блогера: в январе квартиру Синяка в Париже обокрали вооруженные грабители. Но это уже далеко не первый скандал вокруг блогера, какими способами он добился популярности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Главный сплетник рунета

В интернете Синяк появился еще в начале 2010-х годов и быстро стал заметен благодаря YouTube‑каналу. В то же время он создал интернет‑сообщество «ВПШ» («Вся правда шоу»), которое вскоре стало его главным проектом. Там публиковались новости о блогерах, слухи, скандальные истории — все, что обсуждал русскоязычный интернет.

Так, в 2012 году Синяк впервые привлек массовое внимание аудитории рунета, сделав выпуск про блогера Рому Желудя. Его резкая и провокационная манера подачи контента вызывала полярные реакции: одни возмущались, другие поддерживали. Именно этот контраст обеспечил вирусность его материалов.

После в видео об истории своей жизни он открыл более личную сторону — рассказал о травле и одиночестве, что позволило аудитории увидеть в нем не только скандального блогера, но и человека, вызывающего сочувствие. В 2013 году Синяк появился на центральном телевидении, где открыто критиковал взгляды националиста Максима Марцинкевича (Тесака). Это стало важным пиар-ходом, но рунет требовал новых впечатлений.

Бьюти-блогер Игорь Синяк

Тогда блогер сделал резкий поворот — начал обсуждать темы макияжа. Реакция аудитории была неоднозначной: часть подписчиков отписалась, не понимая изменений в имидже, а в Челябинске его подвергли нападению за «неправильную» мужественность. Тем не менее, новые зрители приходили, компенсируя уход старых.

В 2017 году Синяк запустил собственный косметический бренд. Его матовые жидкие помады быстро стали популярными, что позволило блогеру утвердиться как предпринимателю. Однако в 2021 году он объявил о завершении карьеры в индустрии красоты и удалении своего YouTube-канала.

При этом череда неудач коснулась и его сообщества «ВПШ», поскольку она часто попадало в блок за нарушения правил соцсетей. В 2023 году Синяк получил штраф в России на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ*. Несмотря на это, Синяк продолжил медиадеятельность. Сегодня он по-прежнему остается заметной фигурок в интернет-пространстве, появляясь в обществе с макияжем и в женских платьях.

Нож к горлу и минус 200 тыс. евро

В январе его жизнь омрачилась шокирующим инцидентом, о котором сообщил сам Игорь Синяк. Ночью 5 января в парижскую квартиру блогера ворвались двое вооруженных мужчин. За считанные секунды они выбили дверь и проникли внутрь. По словам Синяка, один из грабителей держал нож у горла блогера, пока второй выносил все из квартиры.

Фото: [ t.me/theigorsinyak ]

По словам блогера, нападение явно было спланированным: преступники точно знали, где находятся дорогие сумки и украшения. Суммарный ущерб оценивается примерно в 200 тыс. евро. Потери оказались не только материальными. Игорь признался, что эмоционально до сих пор чувствует себя крайне подавленным. Несмотря на замену замков и найм охраны, чувство безопасности вернуть не удалось. Инцидент заставил блогера всерьез задуматься о переезде, хотя во Франции он живет уже с 2022 года. В своих соцсетях он обсуждает возможную жизнь в Дубае или Таиланде, считая эти места более безопасными по сравнению с Европой.

Хайп Собчак

Даже неприятная история с ограблением пошла на пользу растущей популярности Игоря Синяка. На событие обратила внимание телеведущая Ксения Собчак, опубликовав ироничный ролик на эту тему. На видео Собчак «крадет» у Синяка сумку под французскую песню, создавая легкий комедийный эффект.

«Тренд закрыла. Игорь Синяк, переезжай в Москву. Тут воруют только по-крупному», — написала журналистка в соцсети.

Поклонники уверены, что ролик не случайный, а предвестник — скоро может выйти полноценное интервью скандальной ведущей с не менее скандальным блогером.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.