Скандальная реформа: британским женщинам могут разрешить аборты вплоть до родов

В Великобритании разгорелся новый политический скандал вокруг реформы законодательства об абортах — женщинам могут разрешить прерывать беременность практически на любом сроке, пишет Daily Mail.

На этой неделе палата лордов планирует голосование, которое может заблокировать резонансную поправку к законопроекту о преступности и полиции. Ранее депутаты палаты общин поддержали предложение декриминализировать аборты после 24-й недели, что критики уже называют возможностью прерывать беременность «вплоть до рождения ребенка».

Поправку предложила депутат от Лейбористской партии Тония Антониацци. Ее инициатива была принята большинством голосов — 379 депутатов поддержали ее, 137 выступили против.

Однако многие политики и общественные деятели считают реформу слишком радикальной. По данным опроса, проведенного для The Telegraph, 91% респондентов выступают против разрешения абортов на любых сроках беременности.

В палате лордов уже подготовлены две поправки: одна предлагает полностью убрать спорную норму из законопроекта, а другая — вернуть обязательную консультацию с врачом перед назначением таблеток для аборта.

Критики также указывают на риски системы «таблетки по почте», когда препараты можно получить без личной консультации врача.

Если лорды поддержат изменения, документ вернется в палату общин, где депутаты снова должны будут рассмотреть спорные положения перед окончательным принятием закона.