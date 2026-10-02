Подмосковье нарастило производство жареного кофе

По итогам восьми месяцев 2026 года в Подмосковье было произведено 13,5 тыс. тонн жареного кофе, что на 7,5% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На долю региона приходится 20,9% в общероссийском объеме производства и более 41% - в Центральном федеральном округе. В прошлом году объем производства жареного кофе и кофе без кофеина в Подмосковье достиг 20,9 тыс. тонн.

Среди крупных предприятий пищевой промышленности в ведомстве выделили ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», ООО «МАЙ» и АО «Компания «Продукт-сервис».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.