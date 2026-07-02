Сколько белка нужно на самом деле: почему протеин часто переоценивают в соцсетях

Соцсети все чаще призывают есть как можно больше белка, однако большинству людей не нужны огромные порции мяса, коктейлей и протеиновых батончиков. Обычный рацион нередко уже покрывает потребности организма, пишет PopSugar со ссылкой на диетолога и физиолога Джима Уайта.

Минимальная рекомендация для взрослого составляет около 0,8 г белка на килограмм веса в день. Человеку весом 68 кг потребуется примерно 54 г. Многие диетологи советуют ориентироваться на диапазон от одного до 1,2 г на кг.

Потребность возрастает при высокой физической активности, беременности, грудном вскармливании и наборе мышечной массы. Активным людям может требоваться около 1,3 грамма, а при интенсивных тренировках — до 1,6 г на кг.

Белок содержится не только в мясе. Его можно получать из яиц, творога, бобовых, орехов, семян, гороха и других растительных продуктов.

Избыток белка не обязательно дает дополнительную пользу. Если он вытесняет клетчатку, возможны запоры, а рацион с большим количеством красного мяса и насыщенных жиров может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и камней в почках.

Эксперты советуют не гнаться за цифрами из интернета. Точную норму лучше рассчитывать с учетом веса, активности, возраста и состояния здоровья.