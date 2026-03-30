Сколько можно хранить готовую еду в холодильнике: новое исследование ученых

Остатки еды могут быть опаснее, чем кажутся, и даже холодная пицца способна привести к пищевому отравлению, пишет издание Daily Mail.

Микробиолог из Университета Лестера Примроуз Фристон назвала продуктами повышенного риска пиццу, курицу, блюда из риса и некоторые консервированные продукты.

По ее словам, проблема часто не в самой еде, а в неправильном хранении. «Пищевое отравление вызывают продукты, зараженные патогенными бактериями, грибками или вирусами», — объяснила эксперт. Пиццу нужно убрать в холодильник максимум через два часа после доставки, накрыть и съесть в течение двух дней.

Готовую курицу, по словам Фристон, тоже нельзя долго держать при комнатной температуре, а хранить в холодильнике стоит не более трех дней. Рис особенно опасен из-за бактерии Bacillus cereus: ее споры выживают после готовки и могут выделять токсины. «Холодный рис лучше съесть в течение 24 часов», — предупредила специалист.

Консервы после открытия тоже требуют осторожности: кислые продукты хранятся дольше, а мясо, рыба, овощи и паста — до трех дней.