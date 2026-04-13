Скрыт среди льдов: ученые открыли таинственный остров в Антарктиде, изначально приняв его за «грязный айсберг»

Неожиданное открытие произошло у берегов Антарктиды, где ученые наткнулись на ранее неизвестный остров, пишет Daily Mail. Сначала его приняли за загрязненный айсберг в опасной для навигации зоне.

Экспедиция Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера на ледоколе Polarstern обнаружила объект во время шторма у острова Жуэнвиль. «Сначала мы подумали, что это грязный айсберг, но потом стало ясно — перед нами скала», — рассказал исследователь Симон Дройттер.

Остров оказался длиной около 130 метров и возвышается над водой на 16 метров. Его изучили с помощью дрона, подобравшись на расстояние около 150 метров. «На картах эта зона отмечена как опасная, но без объяснений», — отметил ученый.

Предполагается, что остров долгое время оставался незамеченным из-за ледяного покрова, сливавшегося с айсбергами. Теперь находку предстоит официально нанести на карты и дать ей название.