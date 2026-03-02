Сняли ограбление на видео и позировали с добычей: в Калифорнии банда чилийцев вынесла украшения на $3 млн

В Южной Калифорнии четверо граждан Чили сами сняли на видео ограбление ювелирного магазина на сумму более 3 млн долларов, пишет New York Post.

По данным прокуратуры округа Вентура, злоумышленники проломили стену кофейни Dr Conkey’s Candy and Coffee Shop в городе Сими-Вэлли, чтобы попасть к сейфу соседнего магазина Five Star Jewelry and Watch Repair. На опубликованных кадрах видно, как они с ломом вскрывают помещение, а затем уже в квартире в округе Лос-Анджелес сортируют украденные часы и браслеты. Один из участников даже показал лицо в камеру.

Однако безнаказанно уйти у преступников не получилось, и вскоре горе-документалисты предстали перед судом. «Планирование и уровень организации в этом деле требуют изоляции обвиняемых от общества», — заявил прокурор Эрик Насаренко.

Мануэль Ибарра и Камило Лара получили по четыре года и четыре месяца тюрьмы, Хайди Трухильо — четыре года. Четвертый участник, Серхио Мехия-Мачука, ожидает приговора.

По данным следствия, перед кражей банда несколько дней вела наблюдение за объектом, а при задержании, иронично, часть подозреваемых была в украденных украшениях.