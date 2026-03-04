Собачница погубила питомцев и отделалась запретом: три собаки умерли от жажды и превратились в «мумии»

По данным Daily Star, в британском городе Ньюпорт женщине пожизненно запретили держать животных после того, как в ее доме нашли тела трех собак, умерших от голода и обезвоживания.

42-летняя Джамила Флетчер-Оутс держала трех французских бульдогов — Прешес, Дестини и Даймонд. Инспектор организации RSPCA (Королевское общество защиты животных от жестокого обращения) обнаружил их тела в вольерах на заднем дворе дома. По словам экспертов, останки животных были сильно высохшими и выглядели «мумиифицированными».

Ветеринар установил, что две собаки умерли от обезвоживания, а третья — от отказа органов после длительного истощения.

Флетчер-Оутс призналась, что после смерти супруга в 2024 году несколько дней не кормила и не поила животных. Когда она наконец проверила их, две собаки уже были мертвы.

«В итоге три собаки страдали и погибли, потому что владелица не обеспечила им базовый уход», — заявил инспектор RSPCA Саймон Эванс.

Суд приговорил женщину к 20 неделям тюрьмы условно, обязал выплатить около £850 штрафов и расходов и пожизненно запретил ей содержать любых животных.