Собачница погубила питомцев и отделалась запретом: три собаки умерли от жажды и превратились в «мумии»
Daily Star: британке пожизненно запретили держать животных после смерти питомцев
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
По данным Daily Star, в британском городе Ньюпорт женщине пожизненно запретили держать животных после того, как в ее доме нашли тела трех собак, умерших от голода и обезвоживания.
42-летняя Джамила Флетчер-Оутс держала трех французских бульдогов — Прешес, Дестини и Даймонд. Инспектор организации RSPCA (Королевское общество защиты животных от жестокого обращения) обнаружил их тела в вольерах на заднем дворе дома. По словам экспертов, останки животных были сильно высохшими и выглядели «мумиифицированными».
Ветеринар установил, что две собаки умерли от обезвоживания, а третья — от отказа органов после длительного истощения.
Флетчер-Оутс призналась, что после смерти супруга в 2024 году несколько дней не кормила и не поила животных. Когда она наконец проверила их, две собаки уже были мертвы.
«В итоге три собаки страдали и погибли, потому что владелица не обеспечила им базовый уход», — заявил инспектор RSPCA Саймон Эванс.
Суд приговорил женщину к 20 неделям тюрьмы условно, обязал выплатить около £850 штрафов и расходов и пожизненно запретил ей содержать любых животных.