Собака старается быть ближе к вам по ночам? Возможно, она пытается сказать больше, чем «я соскучилась»

Если днем собака спокойно занимается своими делами, а ночью внезапно ходит за вами хвостом и старается спать как можно ближе, это не всегда просто милота, пишет редактор PawsMint Кэрол Кассада. Такое поведение может указывать на тревогу, стресс, возрастные изменения или физический дискомфорт.

Ночью многие собаки чувствуют себя уязвимее. Темнота, непривычные звуки и тишина могут усиливать тревожность, поэтому питомец ищет рядом самого надежного человека. Он может ходить за хозяином из комнаты в комнату, отказываться спать один и настороженно реагировать на любое движение.

Еще одна причина — эмоциональное состояние самого владельца. Собаки хорошо считывают голос, дыхание, мимику и позу. Если человек грустит, нервничает или ведет себя иначе, питомец может стать более прилипчивым: лечь рядом, лизнуть руку или просто не отходить.

У пожилых собак ночная «привязанность» часто связана с возрастом. В темное время суток сильнее заметны боль, спутанность, беспокойство, одышка или другие проблемы со здоровьем. Тогда собака жмется к хозяину не из каприза, а потому что ей страшно или некомфортно.

Иногда привычка закрепляется сама: если пес получает ночью больше ласки и внимания, он начинает повторять поведение снова и снова.

Редкие такие эпизоды обычно не страшны. Но если собака липнет к вам почти каждую ночь, беспокоится, тяжело дышит, мечется или выглядит больной, лучше показать ее ветеринару. Тут уже не до умиления: питомец может просить помощи.