По данным журнала National Interest, технологическое и военное сотрудничество Китая и России становится одним из ключевых факторов, влияющих на глобальную безопасность и баланс сил. После 2014 года и введения западных санкций против Москвы партнерство между странами заметно укрепилось и превратилось из эпизодических сделок в более системное взаимодействие, пишет журналист National Interest Майкл Макгилл.

Сотрудничество охватывает разведку, системы раннего предупреждения о ракетном нападении, противоракетную оборону и космические технологии. В частности, страны развивают совместимость навигационных систем BeiDou и ГЛОНАСС, что снижает их зависимость от американской GPS и делает альтернативную инфраструктуру более привлекательной для третьих государств.

По мнению экспертов, объединение космических и разведывательных возможностей двух стран может значительно усилить их военный потенциал. Китай и Россия уже располагают масштабной системой спутниковой разведки, способной отслеживать радиосигналы, мобильные устройства, военные радары и даже корабли по всему миру.

«Такое сотрудничество может сравняться или даже превзойти возможности НАТО по обнаружению и отслеживанию сил противника», — отмечается в анализе.

При этом партнерство не лишено противоречий. Москва опасается копирования технологий китайскими компаниями, а также усиливающейся конкуренции на мировом рынке вооружений. Несмотря на это, эксперты считают, что сотрудничество двух стран в ближайшие годы, скорее всего, останется устойчивым и продолжит влиять на стратегический баланс сил.