Солнечные бури пожирают друг друга: северное сияние могут увидеть там, где его не ждали

В сторону Земли движется мощная солнечная буря, которая может сделать северное сияние видимым намного южнее обычного, пишет The Independent со ссылкой на NASA и данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Редкое явление началось 2 июня, когда нестабильная область на Солнце — пятно 4455 — выбросила мощную вспышку класса X. Затем последовали несколько корональных выбросов массы: потоков заряженных частиц, которые летят со скоростью около 2000 км/с и могут нарушать магнитное поле Земли.

Главная интрига в том, что выбросы догнали друг друга в космосе и слились в так называемую «каннибальскую» бурю, создав ощущение пожирания одного объекта другим — отсюда и ассоциация. По прогнозам, когда она достигнет Земли в пятницу, магнитная буря может оказаться сильной или даже очень мощной.

Для обычных людей самый заметный эффект — яркие полярные сияния. Заряженные частицы столкнутся с кислородом и азотом в верхних слоях атмосферы, и небо может вспыхнуть зелеными, розовыми и фиолетовыми полосами.

Эксперты считают, что сияние могут увидеть люди более южных европейских регионов. Обычно данным явлением могут любоваться наиболее северные города и страны.

Ученые предупреждают: пятно 4455 может еще не раз устроить подобные выбросы. Солнце сейчас находится в активной фазе одиннадцатилетнего цикла, поэтому космическая погода становится все более нервной.