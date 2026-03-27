Спящие агенты и идеальные убийцы: раскрыты детали экспериментов ЦРУ над людьми в эпоху холодной войны

Во времена холодной войны спецслужбы США изучали возможность управления сознанием людей, включая создание так называемых «спящих агентов», сообщает издание Daily Mail со ссылкой на анализ рассекреченных документов.

Психиатр Колин Росс утверждает, что изучил более 1500 архивных материалов и пришел к выводу: программа MK-Ultra действительно включала эксперименты по изменению поведения человека.

По его словам, исследователи пытались «разделить личность» испытуемых, чтобы создавать скрытые психические состояния, способные выполнять приказы — вплоть до убийств — без осознания. Использовались гипноз, электрошок, изоляция и психоактивные вещества.

Часть этих программ была раскрыта в 1970-х в ходе расследования Church Committee. Тогда выяснилось, что сотни людей подвергались экспериментам, зачастую без их согласия.

Росс также выдвигает спорные предположения о возможных связях подобных исследований с известными фигурами, включая Ли Харви Освальда, подозреваемого в убийстве президента Джона Кеннеди, и серийного маньяка-сектанта Чарльза Мэнсона, однако эти версии не имеют подтверждения и остаются предметом дискуссий.

Официально программа MK-Ultra действовала с 1953 по 1973 год и была закрыта после общественного скандала. При этом часть документов была уничтожена, поэтому полный масштаб экспериментов до сих пор неизвестен.