Свет, покой и встречи с близкими: какие сны чаще всего снятся людям перед смертью

Люди на пороге смерти часто видят похожие сны и видения — к такому выводу пришли ученые из итальянского научно-исследовательского института Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia, пишет Daily Mail. Исследование показало: в этих образах регулярно появляются умершие близкие, свет и символы «перехода».

В исследовании НИИ, опубликованном в журнале Death Studies, опросили более 200 медиков, работающих с неизлечимо больными пациентами. Те рассказали о так называемых «видениях перед концом жизни».

Чаще всего пациенты описывали встречи с умершими родственниками. «Это был мой отец, он сказал: “Я жду тебя”», — передали слова одного пациента специалисты.

Другие видели двери, лестницы или яркий свет. По мнению ученых, такие образы означают перед в другое измерение и помогают человеку психологически принять происходящее.

Иногда сны были тревожными. Один пациент, например, рассказывал о «монстре с лицом матери», что могло отражать страх или внутренний конфликт.

Но многие видения, напротив, были спокойными и даже красивыми — например, белая лошадь на берегу моря.

Ученые считают, что такие сны могут быть способом справиться со страхом смерти, однако их точная природа пока остается неясной.