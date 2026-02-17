Сын священника, гений IT и возлюбленный Туктамышевой: кто такой фигурист Петр Гуменник

Новой звездой рунета стал Петр Гуменник — один из самых обсуждаемых фигуристов своего поколения. Сложные четверные и нестандартная музыка — он давно закрепился в статусе «необычного» одиночника. Попадание в топ-10 на Олимпийских играх 2026 года лишь увеличило его популярность в Сети. Однако личная жизнь спортсмена до сих пор остается территорией догадок. Что известно о Гуменнике — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Воспитание от священника

Гуменник родился в Санкт-Петербурге в семье священника и детского невролога — Олега и Елены Гуменник. В семье также растут двое младших сыновей. Атмосфера, в которой формировался будущий спортсмен, была насыщена культурой, образованием и внутренней требовательностью к себе.

Отец Петра, Олег Гуменник, служит в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете. В юности он обучался в этом вузе на инженера, однако впоследствии выбрал иной путь — окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию и посвятил себя служению. Более 20 лет он работает в церкви. По словам матери фигуриста, в непростые для сына периоды отец просит прихожан молиться за него — и эта духовная поддержка, безусловно, придает спортсмену особую внутреннюю устойчивость. Не случайно фигуристка Александра Бойкова однажды заметила, что Петру «на турнирах помогает Бог».

Мать Петра, Елена Гуменник, — детский невролог, специализирующаяся на лечении эпилепсии и занимающаяся научной деятельностью. Именно она сыграла ключевую роль в интеллектуальном становлении сына и помогла ему осознать, что фигурное катание — не просто увлечение, а дело всей жизни.

Фото: [ istockphoto.com/Bogdan Kurylo ]

Учеба и интеллект

Гуменник давно заслужил репутацию одного из самых интеллектуальных фигуристов своего поколения — и не без оснований. За пределами льда он демонстрирует не менее впечатляющие результаты.

Спортсмен поступил в Национальный исследовательский университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники, выбрав направление в сфере IT. Его результаты ЕГЭ оказались более чем серьезными: суммарно свыше 300 баллов за четыре предмета — 98 по русскому языку, 97 по химии, 74 по математике и 73 по биологии.

Однако Петр неожиданно взял паузу в обучении. Причина — собственная неудовлетворенность результатами по профильным дисциплинам. Он решил пересдать экзамены, чтобы улучшить баллы, и сдержал слово: с первой попытки набрал максимальные 100 баллов по информатике.

Отношения с Туктамышевой

Летом прошлого года поклонники начали активно обсуждать возможный роман Петра Гуменника с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой. Официальных подтверждений от самих спортсменов не последовало, однако поводов для разговоров оказалось немало.

После успешного выступления на Олимпийских играх в Милане Петр отправился на прогулку по городу. В те же дни в Милане находилась и Туктамышева — она работала на Играх в качестве корреспондента Okko. Подписчики быстро заметили совпадения: фигуристы публиковали фотографии из одних и тех же мест.

Фото: [ commons.wikimedia/Divmel ic ]

«Можно рассматривать часами», — подписала Елизавета снимок кафедрального собора, у которого незадолго до этого фотографировался Гуменник.

Позже внимание поклонников привлекли кадры романтического ужина и букет красных роз в социальных сетях Туктамышевой. Кроме того, спортсменка эмоционально поддерживала Петра во время выступления, что лишь усилило догадки о возможных отношениях.

Стоит отметить, что еще в 2024 году Туктамышева упоминала о том, что состоит в отношениях, однако имя избранника предпочла не раскрывать. Фигуристка всегда подчеркивала, что не склонна делиться подробностями личной жизни и не приветствует ее публичное обсуждение.

