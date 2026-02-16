Морозы с новой силой: прогноз погоды в Москве и Подмосковье с 17 по 20 февраля

В период с 17 по 20 февраля в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Как заявил эксперт, во вторник, 17 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.

«Температура ночью в Москве -17…-15 градусов, по области -20…-15 градусов, днем в Москве -9…-7 градусов, по области -12…-7 градусов. Ветер северный от 7 до 12 метров в секунду. Также ожидается гололедица», — рассказал синоптик.

В среду, 18 февраля, в столице ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, в Подмосковье местами туман.

«Температура ночью -20…-18 градусов, днем -10…-8 градусов. Ветер будет дуть восточный от 5 до 10 метров в секунду. Гололедица. В Подмосковье температура ночью -23…-18 градусов, днем -12…-7 градусов», — сказал он.

В четверг, 12 февраля, жителей столичного региона ожидает снегопад.

«Температура ночью -14…-12 градусов, днем -5…-3 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду, гололедица. В Московской области температура ночью составит от -16 до -11 градусов мороза, днем -10…-5 градусов», — прогнозирует синоптик.

В пятницу, 13 февраля, в Москве и области временами пройдет снег, температура ночью составит от -13 до -8 градусов мороза, днем — от -10 до -5 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

Фото: [ REGIONS/Роман Малышенко ]

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет преимущественно ниже нормы. Во вторник — 747 мм ртутного столба. В среду — 750 мм ртутного столба. В четверг и пятницу показатели — 736 и 744 мм ртутного столба.

Люди, страдающие гипотонией, особенно восприимчивы к изменениям атмосферного давления. Снижение давления может вызывать у них целый ряд неприятных симптомов: головные боли, ощущение давления в висках, снижение концентрации и повышенную утомляемость. Помимо этого, у лиц с хроническими болевыми синдромами, в частности, с болями в суставах, может отмечаться усиление болевых ощущений.

Также снижение атмосферного давления, зачастую сопровождающееся повышением влажности воздуха, оказывает негативное воздействие на пациентов с заболеваниями дыхательной системы, в особенности на больных бронхиальной астмой. У них это может спровоцировать отек слизистых оболочек дыхательных путей, что затрудняет дыхание и может привести к обострению заболевания, предупреждают врачи.

