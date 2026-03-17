Таинственный «космический лазер» достиг Земли из глубин Вселенной: какой сигнал получили астрономы

Астрономы зафиксировали загадочный сигнал, напоминающий «мега-лазер», пришедший из далекой галактики на расстоянии более 8 миллиардов световых лет, пишет Daily Mail.

Необычное излучение было обнаружено с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. Ученые называют его гидроксильным мегамазером — это природный «лазер», возникающий при столкновении галактик, когда молекулы испускают мощные радиоволны.

По словам исследователей, сигнал оказался настолько сильным, что его можно отнести даже к более редкому классу — «гигамазеров».

Источник сигнала — система HATLAS J142935.3–002836, которую мы наблюдаем такой, какой она была более 8 миллиардов лет назад, когда Вселенная была значительно моложе.

Ученые объясняют, что сигнал усилился благодаря эффекту гравитационного линзирования — когда другая галактика по пути «работает как увеличительное стекло», усиливая излучение.

В результате радиосигнал стал в десятки раз ярче, чем был изначально, что и позволило зафиксировать его на Земле.

Исследователи подчеркивают, что речь не идет об инопланетянах — это редкое, но естественное космическое явление. Однако подобные открытия помогают лучше понять, как формировались галактики и развивалась Вселенная.