Тайна 500-летней иконы: исследователи нашли микроскопические фигуры в глазах Девы Марии

Ученые заявили, что обнаружили необычную деталь на знаменитом религиозном артефакте из Латинской Америки — плаще Девы Марии Гваделупской, которому почти 500 лет, пишет Daily Mail.

Речь идет о так называемой тильме Гваделупе — плаще из волокон кактуса, на котором, согласно католической традиции, в 1531 году чудесным образом появился образ Девы Марии.

При анализе изображений высокого разрешения исследователи обнаружили микроскопические отражения человеческих фигур внутри глаз изображения. По их словам, в них можно различить не менее 13 крошечных фигур, которые якобы напоминают свидетелей появления артефакта в XVI веке.

Кроме того, ученые заявили, что части изображения — лицо, руки и одежда — выглядят так, будто были нанесены одним этапом, без эскизов и видимых мазков кисти.

Ткань плаща также вызывает вопросы у специалистов. Обычно материал из волокон кактуса разрушается за несколько десятилетий, однако этот артефакт сохранился почти пять веков.

Скептики считают, что необычные детали могут быть результатом обработки изображений или особенностей восприятия. Тем не менее плащ продолжает привлекать внимание как верующих, так и ученых.