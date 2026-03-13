Тележку с золотыми слитками заметили у Белого дома: по слухам, следы ведут в Венесуэлу

В коридорах Белого дома заметили тележку с крупными золотыми слитками, которые везли недалеко от Овального кабинета, пишет New York Post со ссылкой на источники.

По словам очевидцев, несколько мужчин в деловых костюмах катили тележку с крупными слитками, похожими на те, что хранятся в Форт-Ноксе. Это вызвало вопросы о том, откуда появилось золото и зачем его привезли в резиденцию президента.

Изначально ходили слухи, что слитки могли быть частью конфискованного имущества бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро после его ареста по обвинениям, связанным с наркоторговлей.

Однако, по данным источников издания, реальная причина связана с новым экономическим соглашением между США и Венесуэлой.

Министр внутренних дел США Даг Бергум сообщил, что в Соединенные Штаты было доставлено золото на сумму около $100 млн, добытое венесуэльской государственной компанией Minerven.

Металл планируется продавать через международную торговую компанию Trafigura, что должно помочь вернуть Венесуэлу на мировой рынок сырья.

В Белом доме подтвердили, что соглашение готовилось по инициативе Дональда Трампа и направлено на восстановление горнодобывающей отрасли Венесуэлы и укрепление экономического сотрудничества между странами.