Тихий убийца: пять незаметных симптомов рака яичников, которые легко пропустить

По данным Daily Mail, эксперты предупреждают, что рак яичников часто остается незамеченным на ранних стадиях, хотя при раннем выявлении болезнь вылечивается примерно в 90% случаев.

По оценкам специалистов, в Великобритании ежегодно фиксируется более 7 тыс. новых случаев заболевания и около 4 тыс. смертей. Основная проблема в том, что симптомы часто принимают за стресс, проблемы с пищеварением или возрастные изменения.

Благотворительная организация Robin Cancer Trust призывает женщин обращать внимание на несколько ранних признаков болезни.

К ним относятся постоянное вздутие живота, частые позывы к мочеиспусканию, быстрое чувство насыщения во время еды, необычные вагинальные кровотечения и длительная боль или дискомфорт в нижней части живота.

«Прислушивайтесь к своему телу и обращайтесь к врачу, если что-то кажется необычным», — прокомментировал глава Robin Cancer Trust Тоби Фримен.

Эксперты подчеркивают, что такие симптомы могут быть вызваны и другими причинами. Однако если они появляются часто, продолжаются долго или отличаются от обычного состояния, необходимо обратиться к врачу. Раннее обращение за медицинской помощью может значительно повысить шансы на успешное лечение.