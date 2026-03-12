Тяжело перенесенные COVID и грипп могут повышать риск рака — ученые бьют тревогу

Тяжелые случаи COVID-19, гриппа или пневмонии могут повышать риск развития рака легких спустя месяцы и даже годы после болезни, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование.

Работа ученых из Медицинской школы Университета Вирджинии опубликована в журнале Cell. Исследователи пришли к выводу, что тяжелые вирусные инфекции способны «перепрограммировать» ткани легких, создавая условия, благоприятные для появления опухолей.

По словам руководителя исследования Цзе Суна, после тяжелой инфекции легкие могут долго оставаться в состоянии хронического воспаления, что облегчает развитие раковых клеток.

Ученые сначала изучили процесс на лабораторных мышах. Животные, перенесшие серьезные инфекции легких, чаще заболевали раком легких и чаще умирали от него.

Анализ данных пациентов показал похожую тенденцию: люди, госпитализированные с COVID-19, впоследствии демонстрировали более высокую частоту развития рака легких — примерно на 24% выше, независимо от курения и других заболеваний.

Исследователи считают, что вирусы могут нарушать работу иммунных клеток — нейтрофилов и макрофагов, которые в норме защищают легкие. В результате формируется воспалительная среда, способствующая росту опухолей.

При этом ученые отметили важный фактор: вакцинация, по их данным, значительно снижает риск подобных изменений в легких.

Врачи также призывают внимательнее наблюдать пациентов, перенесших тяжелые респираторные инфекции, чтобы раньше выявлять возможные признаки рака легких.