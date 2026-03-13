Тяжелые металлы нашли в детских сладостях и смесях: как повседневные продукты могут отравить ребенка.

В популярных продуктах питания, включая детские смеси, сладости и хлеб, могут содержаться токсичные вещества — такие данные привели власти штата Флорида, пишет Daily Mail.

Проверки проводились в рамках инициативы Healthy Florida First, которую поддерживает первая леди штата Кейси Десантис.

Во время тестирования 24 образцов детских молочных смесей повышенный уровень тяжелых металлов — включая свинец, мышьяк, кадмий и ртуть — обнаружили в 16 из них.

Специалисты предупреждают, что даже небольшие дозы свинца могут повлиять на развитие мозга ребенка, снижать уровень IQ и ухудшать контроль поведения.

Отдельная проверка коснулась сладостей: из 46 протестированных продуктов следы мышьяка нашли в 28.

Также исследование показало, что многие виды хлеба могут содержать глифосат — широко используемый гербицид, который Международное агентство по изучению рака относит к веществам, «вероятно канцерогенным для человека».

Кейси Десантис заявила, что цель программы — не немедленно запрещать продукты, а добиться большей прозрачности состава пищи и заставить производителей снижать содержание потенциально опасных веществ.

При этом критики считают подобные заявления преувеличением и обвиняют инициаторов программы в использовании темы здоровья для политических целей.