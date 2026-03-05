Тоже подсели: каждый пятый родитель признался в зависимости, характерной для подростков

По данным Daily Mail, зависимость от социальных сетей становится проблемой не только для подростков, но и для их родителей. Новое исследование показало, что около 21% родителей признаются, что зависимы от постинга на различных платформах.

Опрос, в котором участвовали 2000 родителей и 700 подростков из Великобритании и США, также показал, что 23% взрослых испытывают тревожность из-за использования соцсетей, а 15% признались, что иногда чувствуют грусть или депрессию из-за времени, проведенного онлайн.

При этом более двух третей участников — 68% родителей и 66% детей — сообщили хотя бы об одном эмоциональном или физическом симптоме, связанном с постоянным «скроллингом» ленты.

Эксперты отмечают, что поведение родителей напрямую влияет на привычки детей. «Реальным фактором, определяющим использование соцсетей детьми, оказывается не их возраст, а то, сколько времени в них проводят сами родители», — прокомментировал предприниматель в сфере технологий Майк Беннетт.

По его словам, запреты соцсетей для подростков могут оказаться неэффективными. Гораздо важнее, считает эксперт, чтобы родители обсуждали с детьми интернет-контент и вместе вырабатывали здоровые цифровые привычки.