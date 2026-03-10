Трамп «помешался» на обуви Майкла Джексона и заставляет сотрудников Белого дома носить ее: что происходит?

Как сообщает Daily Star, президент США Дональд Трамп якобы стал одержим определенной моделью туфель, которые когда-то носил на сцене поп-король Майкл Джексон.

Речь идет о классических оксфордах бренда Florsheim стоимостью около $145. По данным источников, Трамп настолько увлечен этой обувью, что ожидает, что каждый сотрудник Белого дома будет иметь хотя бы одну пару.

«Да у нас все их носят», — рассказал один из сотрудников администрации.

Другой чиновник признался, что многие просто боятся не выполнять это негласное правило. «Это смешно, потому что все переживают, что их заметят без этих туфель», — пошутил он.

По данным источников, в Белом доме даже хранятся целые стопки таких туфель, а президент иногда дарит их сотрудникам и даже оставляет личные автографы на подошвах.

Туфли Florsheim — один из старейших американских брендов, основанный в 1882 году. Их носил на сцене Майкл Джексон, а одна из подписанных им пар в 2018 году была продана на аукционе за $14 тыс.