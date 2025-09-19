Трамп слил Тайвань ради сделки с Китаем? Белый дом в шоке, Пекин готов смять остров за сутки

Президент США Дональд Трамп приостановил военную поддержку Тайваня, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников. Таким образом американцы пытаются заключить торговую сделку с Китаем. Политолог Сергей Маркелов объяснил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», решится ли тайваньский вопрос для Пекина.

Как сообщили изданию осведомленные лица, обсуждаемый пакет помощи, включающий дроны и боеприпасы, оказался бы значительно мощнее предыдущих. В Белом доме при этом заявили газете, что окончательное решение пока не приняли. По словам политолога Маркелова, даже такие договоренности между Тайванем и США не изменят ситуацию критическим образом.

«Тайваньский вопрос не решится для Пекина. Трамп совершает очередную манипуляцию. В данном случае легкая уступка для большого Китая, поскольку президент США ищет любые пути для того, чтобы оторвать КНР от России. Но этого не получится, он наивно думает, что деньги могут склонить человека к сделке, и он нарушит все свои жизненные, человеческие, политические и иные принципы», — отметил эксперт.

По его словам, так работает с политиками Евросоюза и Великобритании, однако в Пекине понимают, что доверять Трампу опасно.

«Тайвань — это попытка показать хоть какие-то уступки, потому что без уступок никак не пойдет. При этом стоит помнить, что Тайвань не только технологический, но и политический проект для американцев. Нет ни одного нормального американского президента, который бы вдруг взял и решил эту проблему. По поводу военной поддержки — все там будет. Япония рядом и они поддержат Тайвань», — выразил мнение политолог.

И нынешняя ситуация, считает эксперт, не приведет к военному столкновению Пекина и Тайваня.

«Китай понимает, что в случае военного конфликта с Тайванем Пекин выйдет победителем 100%. Не будет американский флот вписываться за Тайвань. Максимум будет опять режим угроз от США как в ситуации с Венесуэлой. Китай понимает, что вооруженный контроль это самая простая штука, которую можно сделать. Пекин закатает Тайвань в течение суток», — выразил мнение политолог.

Как заключил Маркелов, поэтому сейчас Китаю выгодны такого рода взаимоотношения с Тайванем, в том числе в политической и экономической среде.

