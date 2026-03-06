Трамп выгнал Такера Карлсона из MAGA после слов о «злой» атаке на Иран

Дональд Трамп резко раскритиковал журналиста Такера Карлсона после его заявлений о военных ударах США по Ирану, пишет Daily Mail. Бывший ведущий Fox News, лояльный президенту и республиканцам, назвал решение президента «отвратительным и злым».

«Решение президента было абсолютно отвратительным и злым», — заявил Карлсон в интервью ABC News, комментируя удары по Ирану.

Трамп ответил, что телеведущий «потерял путь» и больше не имеет отношения к движению MAGA.

«Такер потерялся. Я понял это давно… он не MAGA и недостаточно умен, чтобы это понять», — сказал Трамп.

Разногласия между ними усилились из-за войны на Ближнем Востоке. Карлсон, который ранее поддерживал Трампа, выступил против вовлечения США в новый конфликт. При этом, по данным СМИ, он даже несколько раз посещал Белый дом, пытаясь убедить президента отказаться от ударов по Ирану.

Сам Карлсон заявил, что не держит зла на Трампа. «Иногда я злюсь на него, сейчас как раз такой момент, но я все равно всегда буду его уважать», — сказал он.

Критика военной операции звучит и от других консерваторов, однако Трамп утверждает, что большинство сторонников MAGA поддерживают его действия.