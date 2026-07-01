Звезда «Отеля Элеон» Ксенофонтова отправила 15-летнюю дочь в Корею работать моделью

Сама 53-летняя актриса в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказала, что ее дочь только что завершила обучение в девятом классе и уже заключила контракт с модельным агентством. Теперь девочку ждет первая серьезная командировка — поездка в Южную Корею на 60 дней.

Ксенофонтова с восторгом отнеслась к выбору дочери. Она назвала наследницу «богиней» и пожелала ей «сиять».

Пока точная сумма вознаграждения не определена. Однако, по условиям контракта, все расходы на перелет и проживание будут покрываться за счет будущих гонораров подростка. Это стандартная практика для начинающих моделей, которые только делают первые шаги в профессии.

Напомним, Ксенофонтова родила дочь от адвоката Александра Рыжих. С ним актриса состояла в фактическом браке около девяти лет. Их расставание сопровождалось громкими судебными разбирательствами. Сейчас артистка сосредоточена на поддержке дочери в ее начинаниях.

Ранее стало известно, что балерина Анастасия Волочкова так и не помирилась с матерью и дочерью.