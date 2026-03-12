Трехлапый агент ФБР вынюхал тысячи флешек и помог раскрывать преступления

В ФБР одним из самых необычных «агентов» стал черный лабрадор по кличке Ирис, которая помогала следователям находить спрятанные электронные устройства — от ноутбуков до флешек, сообщает PCMag.

Собака стала первым псом бюро, обученным обнаруживать технику по запаху химических веществ, используемых в электронных платах. За свою карьеру Ирис вместе со своим напарником, агентом Джеффом Каландрой, провела около 2000 обысков и помогла найти почти 20 тысяч устройств хранения данных.

Одним из первых громких дел стало расследование теракта в Нью-Йорке в 2016 году. Во время обыска дома подозреваемого Ахмада Рахими Ирис обнаружила спрятанный ноутбук, флешку и даже фрагмент платы мобильного телефона, который позже стал ключевым доказательством в суде.

Со временем успехи собаки привели к созданию официальной программы подготовки собак для поиска электроники.

В 2025 году Iris завершила службу после того, как у нее диагностировали рак костей, из-за чего ей пришлось ампутировать переднюю лапу. Теперь ее место должен занять новый щенок-лабрадор по кличке Никс, который проходит обучение.