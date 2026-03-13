Три таинственных огня в погоне друг за другом над Нью-Йорком: НЛО или дроны?

Житель Нью-Йорка снял на видео необычное явление в небе — три светящихся объекта, которые, по его словам, будто преследовали друг друга, пишет Daily Mail.

18-секундную запись сделал Чарли Корреа из района Куинс вечером 8 марта около 20:30 по местному времени. Сначала он заметил в небе яркую точку и решил, что это падающая звезда. Однако вскоре рядом появились еще два светящихся объекта, которые начали двигаться за первым.

На видео видно, как три белых огня меняют направление, зависают в воздухе и резко ускоряются, после чего один из них исчезает из поля зрения.

Очевидец предположил, что это могут быть дроны, хотя отметил, что движение объектов показалось ему необычным.

Некоторые пользователи соцсетей заявили, что наблюдали похожие огни в других штатах США, включая Техас и Огайо. В связи с этим в сети появились теории об НЛО и внеземном вторжении в суверенные границы штатов.

Скептики считают, что явление может быть связано с беспилотниками или авиацией, тем более что аэропорт Ла-Гуардия находится менее чем в трех километрах от места съемки.

При этом специалисты отмечают, что подобные наблюдения иногда объясняются оптическими иллюзиями, хотя точное происхождение конкретно этих огней пока не установлено.