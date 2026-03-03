Три тревожных сигнала в туалете у мужчин: предупреждение о раке, который может годами не проявляться

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупредила мужчин о трех признаках, которые могут указывать на рак простаты — заболевание, способное развиваться без симптомов в течение многих лет, пишет The Mirror.

В зоне повышенного риска находятся мужчины старше 50 лет, а также те, у кого близкие родственники сталкивались с этим диагнозом.

Среди основных тревожных симптомов:

— учащенное мочеиспускание;

— необходимость тужиться при мочеиспускании;

— ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью.

В NHS подчеркивают: наличие этих симптомов не означает автоматически рак, однако игнорировать их нельзя. «Если что-то кажется неправильным, не откладывайте — обратитесь к врачу. Ранняя диагностика спасает жизни», — говорится в сообщении службы.

Рак простаты — один из самых распространенных видов онкологии среди мужчин в Великобритании. По данным Cancer Research UK, примерно один из шести мужчин сталкивается с этим заболеванием, при этом около 78,9% пациентов живут 10 и более лет после постановки диагноза.