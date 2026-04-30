«После сканирования рака не обнаружено»: актер Сэм Нилл победил редкую форму лимфомы

78-летний новозеландский актер Сэм Нилл, известный миллионам зрителей по ролям в «Парке Юрского периода», «Острых козырьках» и «Одержимой», поделился радостной новостью: он победил рак, сообщает People. Пять лет борьбы с редкой формой лимфомы крови, которая была диагностирована в 2022 году, наконец завершились долгожданной ремиссией.

Первые симптомы появились у Нилла в марте 2022 года во время промокампании фильма «Мир Юрского периода: Господство». Актер, однако, не бросил работу и продолжал сниматься, скрывая диагноз от широкой публики.

Лечение было тяжелым: химиотерапия, которая сначала давала надежду, со временем перестала действовать. Но врачи не сдались и предложили Сэму альтернативный метод, который в итоге и привел к ремиссии. После очередного сканирования медики констатировали: раковых клеток в теле актера не обнаружено.

Сам Нилл не скрывает своей радости и благодарности врачам. Он также подтвердил, что продолжает работать в кино, и его планы на будущее не связаны с болезнью.

История Сэма, который не только выжил, но и сохранил оптимизм и творческую активность, вдохновляет тысячи людей по всему миру. Это лишний раз доказывает, что современная онкология умеет побеждать недуг, даже когда, казалось бы, все стандартные методы испробованы.

