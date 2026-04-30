Подмосковный врач-дерматовенеролог объяснил, как снизить риск обострения кожных заболеваний весной

Весной защитный барьер организма сталкивается с серьезными испытаниями: климатические колебания, рост солнечной активности, авитаминоз после зимы и увеличение концентрации аллергенов, включая пыльцу, могут спровоцировать обострение таких заболеваний, как атопический дерматит, экзема, псориаз, розацеа и акне. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Врач‐дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно‐венерологического диспансера Станислав Соколов обращает внимание: игнорирование первых признаков обострения способно привести к развитию более выраженных симптомов. Поэтому важно вовремя скорректировать уход за кожей и, если нужно, начать терапию, но обязательно под контролем специалиста.

Чтобы снизить риск неприятных проявлений, следует выбирать мягкие очищающие средства и защищать кожу от ультрафиолета. Добавление в рацион продуктов, богатых витаминами A, E, группы B и омега‐3 жирными кислотами, помогает поддерживать барьерные функции кожи.

Для людей с хроническими кожными заболеваниями особенно важно заранее обсудить с врачом план поддерживающей терапии. Специалист поможет подобрать оптимальный уход и при необходимости назначит профилактическое лечение, чтобы минимизировать вероятность обострения в переходный сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.