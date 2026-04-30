Специалисты подмосковного Центра СПИД прошли в 3 этап всероссийского конкурса

Сотрудники ГБУЗ Московской области ЦПБ СПИД успешно преодолели первый и второй этапы Всероссийского конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и вошли в число лучших по России. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По итогам состязаний определены две победительницы, которые представят учреждение на следующем этапе конкурса. Горбунова Ольга, заведующая отделом эпидемиологии и профилактики, одержала победу в номинации «Лучший санитарный врач», а Кравцевич Эльвира, врач клинико‐диагностической лаборатории, — «Лучший врач клинической лабораторной диагностики».

Главный врач Центра Рафаэль Яппаров поздравил коллег с достижением и отметил, что такие результаты — свидетельство системной работы по повышению качества медицинской помощи в организации. Он подчеркнул: победа во Всероссийском конкурсе требует не только глубоких профессиональных знаний, но и ежедневного ответственного труда, умения оперативно и грамотно принимать решения.

На третьем этапе конкурса Ольга Горбунова и Эльвира Кравцевич представят свои профессиональные наработки и методики работы. Им предстоит подтвердить статус одних из лучших специалистов страны, продемонстрировав экспертному жюри глубину знаний, практический опыт и инновационные подходы в своей сфере.

