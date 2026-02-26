Туристы, приготовьтесь: в Сиднее люди начали умирать из-за загадочного больничного грибка

В сиднейской больнице Royal Prince Alfred произошла вспышка опасной грибковой инфекции, в результате которой умерли три пациента, еще четверо столкнулись с долгосрочными последствиями, пишет издание Daily Mail.

Очаг зафиксировали в трансплантационном отделении в период с октября по декабрь 2025 года. Всего пострадали шесть человек. Возбудителем стал Aspergillus — распространенная плесень, встречающаяся в почве, пыли и сырых помещениях. Для большинства людей она не опасна, однако может быть смертельно рискованной для пациентов с ослабленным иммунитетом, в том числе после пересадки органов.

Предполагается, что споры могли распространиться во время строительных работ: больница проходит масштабную реконструкцию стоимостью $940 млн. После выявления случаев отделение закрыли на глубокую очистку, модернизировали системы фильтрации воздуха и провели комплексные проверки. Пациентов временно перевели в другие палаты и назначили противогрибковые препараты.

Власти заявили, что вспышка локализована, однако схожая плесень обнаружена и в других больницах штата Новый Южный Уэльс. Экспертная комиссия признала отделение безопасным для повторного открытия 9 февраля.