У каждого есть по девять скелетов в шкафу: ученые выяснили, как секреты разъедают нас изнутри

В среднем у каждого человека есть девять «глубоких темных секретов», выяснили ученые из Мельбурнского университета, пишет издание Daily Mail. В опросе приняли участие 240 человек, которых попросили рассказать о том, что они скрывают от окружающих.

Самыми распространенными оказались тайны о лжи, недовольстве собственной внешностью, финансах и романтических желаниях. Более половины участников (57%) признались, что скрывают сексуальное поведение. Также люди утаивают факты о причиненном кому-то вреде, употреблении наркотиков, краже, нелюбви к работе или даже планах сделать предложение.

По словам автора исследования доктора Вэл Бьянки, чаще всего секреты всплывают в мыслях спонтанно — в душе, по дороге на работу или во время бытовых дел. Такие внезапные воспоминания вызывают негативные эмоции не только в моменте, но и спустя часы.

Однако есть и позитивная сторона. Отдельное исследование показало, что «радостные секреты» — например, тайная подготовка к предложению или сюрпризу — могут, наоборот, повышать уровень энергии.

Ученые считают, что умение хранить тайны эволюционно помогало защищать репутацию и отношения, но признают: иногда облегчение приносит откровенный разговор — особенно с психологом.