«У него сначала просто был озноб»: подросток умер за 48 часов от смертельной инфекции — какие были симптомы?

19-летний британец умер менее чем за двое суток после того, как пожаловался лишь на легкий озноб — его семья теперь предупреждает о риске молниеносного распространения инфекции у подростков, пишет издание Daily Star.

Как сообщает Daily Star, Джек Болам из Ньюкасла сначала почувствовал озноб перед работой, но уже через несколько часов его состояние резко ухудшилось: появились головокружение, рвота и судороги. В больнице Royal Victoria Infirmary его ввели в искусственную кому, однако спустя менее, чем 48 часов, врачи сообщили об отсутствии мозговой активности.

«Не было ни сыпи, ни явных симптомов — только то, что он мерз», — рассказала его мать.

Врачи подтвердили, что причиной стала бактериальная менингитная инфекция — одно из самых опасных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем и может быстро распространяться в коллективах, особенно среди школьников и студентов.

Эксперты предупреждают: вспышки менингита в учебных заведениях могут развиваться стремительно, так как подростки постоянно находятся в тесном контакте — в классах, общежитиях и транспорте. Даже минимальные симптомы на ранней стадии могут быть обманчивыми.

Среди признаков болезни — высокая температура, головная боль, рвота, чувствительность к свету и судороги. Однако, как показывает этот случай, начало может быть практически незаметным.

Семья призывает родителей и учеников быть особенно внимательными и не игнорировать даже слабые симптомы, поскольку счет может идти на часы.