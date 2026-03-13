Немецкие ученые заявили о прорыве, который звучит как сюжет научной фантастики: им удалось восстановить активность замороженной ткани мозга, пишет Daily Star.

Эксперимент провели исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга. Они использовали метод витрификации — сверхбыстрое охлаждение, при котором вода в клетках не превращается в лед, а образует стеклообразное состояние.

Обычно при замораживании образуются кристаллы льда, которые разрывают клетки мозга. Из-за этого ткань после размораживания становится непригодной для восстановления.

В новом эксперименте ученые заморозили тонкие срезы мозга мыши при температуре около –196°C в жидком азоте. Ткань оставалась замороженной до недели, после чего ее быстро разморозили.

Под микроскопом клетки выглядели практически нормальными. Более того, исследователи обнаружили, что митохондрии продолжали работать, а клетки реагировали на электрические импульсы.

Также были зафиксированы признаки долговременной потенциации — процесса, связанного с обучением и памятью.

Ученые подчеркивают, что речь пока идет только о тканях мозга мышей, однако технология может в будущем помочь дольше сохранять донорские органы или временно «замораживать» ткани при тяжелых травмах.