Ученый-физик сделал неожиданное высказывание об отношении инопланетян к землянам

Если инопланетяне наблюдают за Землей, они могут быть разочарованы человечеством из-за постоянных конфликтов и войн, пишет Daily Star. Такое мнение высказал гарвардский физик Ави Леб.

По его словам, со стороны Земля выглядит как планета, одержимая насилием. «Если смотреть издалека, это не выглядит признаком интеллекта», — прокомментировал ученый, указывая на военные конфликты. Он добавил, что возможные внеземные наблюдатели могут даже следить за людьми, чтобы убедиться, что человечество не представляет угрозы.

Интерес к теме усилился после заявлений политиков, включая Дональда Трампа, пообещавшего раскрыть данные об НЛО. В то же время Барак Обама говорил, что не видел доказательств их существования.

Глава SETI Institute Билл Даймонд отметил, что люди не хотят чувствовать себя одинокими во Вселенной. «Если цивилизация способна на межзвездные перелеты, она намного превосходит нас, а значит она вероятнее всего давно преодолела все свои внутренние конфликты», — подчеркнул он.

Эксперты сходятся во мнении: если контакт произойдет, скрыть его будет невозможно.